Vous ne l’emporterez pas avec vous Cinémathèque française Paris, 22 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 22 décembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Dans le cadre du cycle « la comédie hollywoodienne classique en 25 films »

Frank CapraÉtats-Unis / 1938 / 127 min / 35mm / VOSTFD’après la pièce You Can’t Take It With Youde George S. Kaufman et Moss Hart.

Avec Jean Arthur, Lionel Barrymore, James Stewart.

Alice, petite-fille du vieux Vanderhof, tombe amoureuse de Tony Kirby, le fils d’un homme d’affaires. Si Alice et Tony s’aiment, il n’en va pas de même des Vanderhof et des Kirby, qui n’ont réellement pas la même conception de la vie.

Une fable sociale sur l’Amérique des années 30, orchestrée par un cinéaste au zénith de sa carrière. Oscar du meilleur réalisateur, Capra réunit une remarquable troupe d’acteurs autour d’un scénario admirablement ficelé, qui fustige le pouvoir de l’argent face aux relations humaines.

Cinémathèque française 51 Rue de Bercy 75012 Paris

Contact : https://www.cinematheque.fr/seance/40231.html

Frank Capra