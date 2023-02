VOUS N’AUREZ PAS LA BRETAGNE ! THEATRE DE LA CONTRESCARPE PARIS Catégories d’Évènement: 75005

Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-02 18:30. Tarif : 35.2 à 35.2 euros. Revivez le duel historique de deux femmes exceptionnelles qui se sont affrontées pour le pouvoir, la liberté, l'amour… et la Bretagne. Anne de France était fille du roi, Anne de Bretagne fut sacrée reine, deux fois ! Belles-sœurs et rivales, elles se sont opposées pour le pouvoir, la liberté, l'amour et… la Bretagne. À l'aube de la Renaissance, leur affrontement a marqué le destin de la France.. Venez découvrir ou redécouvrir ces deux femmes d'exception qui ont réussi à imposer leurs choix, à une époque où les hommes décidaient de tout. « Vous n'aurez pas la Bretagne » est la suite de « J'ai Sauvé la France, l'incroyable destin de Charles VII » du même auteur. Texte et mise en scène de Alain Péron
Avec Ondine Savignac, Thomas Maurin, Aurélien Boyer et Mathilde Wislez

