VOUS LES FEMMES DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, samedi 13 avril 2024.

Lorsque les mecs essaient de vous comprendre… Vous, les femmes !Alex et Marie vont se marier dans quelques semaines. Marie est sortie faire son enterrement de vie de jeune fille avec ses copines, Alex préférant rester seul chez lui et se détendre. Mais deux amis perdus de vue ne vont pas tarder à refaire successivement surface pour une soirée des plus folles.Ces retrouvailles improvisées vont tourner essentiellement autour de leur sujet favori : Les femmes ! Ces 3 losers aux coeurs tendres vont tenter d’en percer le mystère. Disputes, quiproquos et révélations seront au menu de cette soirée, virant au cauchemar pour le futur marié. Vous les femmes , un savoureux mélange de théâtre, de café-théâtre et d’improvisations. Une comédie sur les femmes, les hommes, sur tous nos petits travers qui nous font autant rire que pleurer, pour au final nous faire pleurer de rire.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 18:30

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63