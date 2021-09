Villeneuve-d'Ascq Musée du Terroir Nord, Villeneuve-d'Ascq Vous imprimez? Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Musée du Terroir, le dimanche 3 octobre à 14h30

Dimanche 3 octobre de 14h30 à 17h30, le musée du Terroir vous invite à découvrir les modes d’impression que nos aïeux pouvaient utiliser. Pour prendre du recul, à une époque où tout devient dématérialisé et numérique! **Au programme :** * **Jeu des encres végétales**. Les participants utilisent différentes encres végétales sur une feuille de papier recyclé et doivent deviner avec quelles plantes ont été faites les encres. * **Atelier sceau à la cire**. Dans cet atelier, vous choisissez un des sceaux fabriqués par Manon, elle chauffe un peu de cire et vous mettez votre sceau sur une carte postale du musée du Terroir ! * le musée du Terroir sort de ses réserves **une machine à écrire datant du début du 20ème siècle** ! Petits et grands pourront écrire des petits mots avec cette machine qui fera regretter le clavier d’ordinateur !

Gratuit

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Annappes Nord

2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T17:30:00

