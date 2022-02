« Vous êtes un arbre ! » – Visite des serres municipales Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville Calvados Une visite inédite pour tous les passionnés de végétaux, en lien avec l’exposition des Franciscaines, « Vous êtes un arbre ».

La découverte des serres municipales se fera en compagnie du service des espaces verts de la Ville de Deauville pour en savoir plus sur les fleurs, plantes et arbres qui habitent le territoire. Une visite inédite pour tous les passionnés de végétaux, en lien avec l’exposition des Franciscaines, « Vous êtes un arbre ».

