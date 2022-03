“Vous êtes un arbre !” – Recenser les arbres Deauville, 13 mai 2022, Deauville.

En lien avec l’exposition des Franciscaines “Vous êtes un arbre”.

Apprendre à reconnaître et découvrir les arbres de Deauville.

Accompagné du service des espaces verts de la Ville, chaque amateur d’arbre découvrira le patrimoine arboré de Deauville, armé d’un mètre ruban, d’une fiche d’identification et de ses qualités d’enquêteur.

Aux côtés des jardinier municipaux, deux sites seront ainsi recensés, le square de l’église le matin et le front de mer l’après-midi.

