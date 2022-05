Vous êtes salarié.e en risque d’inaptitude ? Elaborez un nouveau projet ! Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Yvelines

Vous êtes salarié.e en risque d’inaptitude ? Elaborez un nouveau projet ! Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 13 juin 2022, Trappes. Vous êtes salarié.e en risque d’inaptitude ? Elaborez un nouveau projet !

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le lundi 13 juin à 14:00

Quelles mesures, outils et aides pouvez-vous mobiliser pour rester dans votre entreprise ? **Animé par le Centre de Pré-orientation de CERRSY de Rambouillet et Cap Emploi 78** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Après une maladie, un accident, l’aggravation d’un handicap ou l’évolution de votre cadre professionnel, votre maintien en emploi peut être compromis. Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse 1 rue des Hêtres, Trappes Ville Trappes lieuville Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Departement Yvelines

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/

Vous êtes salarié.e en risque d’inaptitude ? Elaborez un nouveau projet ! Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-06-13 was last modified: by Vous êtes salarié.e en risque d’inaptitude ? Elaborez un nouveau projet ! Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 13 juin 2022 Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Trappes

Trappes Yvelines