**Cet été Batz-sur-Mer passe en mode seventies !** La commune de Batz-sur-Mer propose aux Batziens de participer à une exposition photo qui sera visible dans les rues de la commune durant les mois de **juillet, août et septembre 2022**. Elle fera partie d’un projet culturel et artistique plus global autour des années 70, qui intégrera par exemple des créations graphiques et artistiques sur les façades de la commune qui se pareront de motifs seventies… Un nouveau temps fort et festif sera également organisé par la commune le dimanche 7 août… « BACK TO BATZ 70’s ! », évènement festif vintage qui proposera plusieurs animations et concerts. La commune a choisi Manon MESTROT, artiste scénographe et plasticienne, pour retravailler graphiquement sous forme de collages de motifs 70’s des photos-portraits de Batziens. Les Batziens qui souhaitent participer sont donc invités à fournir une **photo-portrait d’eux (toutes époques confondues)** sur laquelle figure un **objet personnel ou un souvenir** qui leur tient à cœur. Cette photo peut provenir du passé ou être prise pour l’occasion. Elle peut être au format paysage ou portrait, en couleur ou en noir et blanc. La photo devra être accompagnée de quelques mots pour présenter le lien sentimental, le souvenir, rattaché à cet objet, afin que l’artiste Manon MESTROT puisse en saisir l’essence. Si vous n’avez pas de quoi scanner votre photo, vous pouvez vous présenter en mairie lors des horaires d’ouverture, en demandant le service Communication. **Informations pratiques :** Les Batziens intéressés peuvent envoyer leur photo à l’adresse : **[projet.expo70@gmail.com](mailto:projet.expo70@gmail.com)** accompagnée de leurs **nom, prénom, année de naissance, téléphone, adresse postale de la résidence principale ou secondaire à Batz-sur-Mer, adresse mail et quelques lignes** pour expliquer leur souvenir ou attachement sentimental liés à la photographie transmise; **Jusqu’au 8 mai 2022 minuit**.

