Montmorillon Espace Gartempe, le dimanche 15 mai à 20:30

Vous êtes ici, dans cette salle de spectacle. Deux clowns Tên-Tên et Moulu entrent à leur tour. Ils élaborent une conférence sur le vif pour tenter de comprendre où s’achève l’Univers. À l’aide de divers objets glanés çà et là et d’une mystérieuse machine, ils partent d’ici, de cet endroit même où vous êtes, de votre théâtre, de votre quartier, de votre ville, et vous invitent à un périple vers la voûte céleste. Comme les marins et les poètes, chacun se laissera guider par les étoiles.

1h30, Plein Tarif : 8 €, Tarif Réduit : 5 € – places limitées.

2022-05-15T20:30:00 2022-05-15T22:00:00

