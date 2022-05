“Vous êtes ici” Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Espace Gartempe, le samedi 14 mai à 20:30 tarifs : 8 € et 5 € (tarif réduit)

Vous êtes ici. deux clowns Tên-Tên et Moulu élaborent une conférence sur le vif pour tenter de comprendre où s’achève l’univers. Un spectacle www.laboulit.fr Espace Gartempe 16 boulevard du terrier blanc 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

