Vous êtes ici … conte et livre d’artiste avec Mimi Contesse Médiathèque Françoise Sagan, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Venez découvrir le projet de Michèle Gentelet, alias Mimi Contesse, qui vous présentera le livre d’artiste réalisé à deux mains avec la plasticienne Catherine André, à partir de nombreuses interviews au fil de rencontres nomades. Vous pourrez embarquer dans un voyage sonore grâce aux podcats qui seront disponibles via un QR code. Vous êtes ici… parcours sensible Le titre raconte déjà une histoire : celle d’une aventure inclassable, un des rêves qui trainaient dans la tête de Mimi Contesse (Michèle Gentelet). Le fil rouge de ce projet ? Des pelotes de fils rouge comme une carte de parcours enchevêtrés… Ainsi, la plasticienne CATANDRE (Catherine André) dépliera devant vous cette « carte sensible », le livre objet qui porte sa signature et les fils rouge du projet déroulés, enroulés… « Que vouliez-vous faire lorsque vous étiez enfant ? Quelles ont été les étapes de votre parcours ? »

42 personnes ont répondu à ces questions lors d’entretiens nomades en France et ailleurs.

Mimi Contesse vous racontera tout cela comme une histoire (une belle histoire).

Les aller-retours entre le passé, sa dette d’honneur et le futur.

Les anecdotes (et il y en a eu beaucoup !) qui diront bien plus qu’une conférence !

Les « agitations de cerveaux » en off autour de certains entretiens sur les grandes questions humanistes qui agitent notre monde actuel. Un projet inclassable qui invite à mettre en résonance le travail plastique avec les mots.

Les images s’ajoutent à la parole enregistrée grâce aux podcasts des entretiens, disponibles via un QR code placé à l’intérieur du livre ou sur la borne audio dans la bibliothèque. Tout cela avec le joyeux humour de Mimi Contesse qui en a fait sa marque de fabrique !

Parce que tel est son bon plaisir… et le vôtre peut-être… Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

