Vous dansez Mademoiselle ? Théâtre de Jeanne, 12 juillet 2022, Nantes.

2022-07-12 Représentations du 12 au 31 juillet 2022 :mardis à 20h30, dimanches à 16h

Horaire : 20:30

Gratuit : non 20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi sauf vendredis et samedis)Hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations du 12 au 31 juillet 2022 :mardis à 20h30, dimanches à 16h

Seul en scène humoristique écrit et interprété par Rodolphe Le Corre.Une soirée, une rencontre improbable, un amour qui grandit, une femme qui raccourcit.Une drôle d’aventure où vous découvrirez que tout le monde n’est pas fait pour la danse, que “kyste” est un gros mot, qu’un aidant peut cacher un aimant et que, comme les pingouins du grand Nord, les personnes handicapées ont aussi une vie sexuelle.Mais, surtout, vous découvrirez qu’on peut rire de tout, même de la maladie, à condition de le faire avec tendresse. Une histoire drôle entre une femme cabossée par la vie et un homme cabot par envie ! Collaboration artistique d’Emeric Bellamoli.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com