2022-07-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-27 17:00:00 17:00:00

Cerdon Loiret Cerdon – par Sologne Nature Environnement – En famille, petits et grands, suivez cette onde sur l’eau et passez de l’autre côté du miroir. Après vingt mille lieues sous les feuilles en 2021, découvrez la saison 2 : vingt mille lieues dans l’étang ! – Animation tout public et naturaliste – Réservation souhaitée –

Rendez-vous à la base nautique info@sologne-nature.org +33 2 54 76 27 18 http://www.sologne-nature.org/

Rendez-vous à la base nautique PIXABAY

