Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, le dimanche 20 février à 14:00

Une découverte en famille des collections du musée à la recherche de lions ! La médiatrice vous fera découvrir des objets du musée mais également des objets inédits, qui ne sont pas exposés d’ordinaire. Cette rencontre avec les objets sera également l’occasion de découvrir l’histoire d’Hercule, ce héros de l’Antiquité, et deux de ses XII travaux. À 14h, à partir de 6 ans, adulte accompagnateur obligatoire, compris dans l’entrée du musée. [Réservation obligatoire.](https://my.weezevent.com/vous-avez-vu-un-lion-au-musee-visite-en-famille)

Les jeunes explorateurs partiront avec leur longue vue à la recherche de détails d’animaux représentés sur les objets du musée. Mais quel drôle de bestiaire vont-ils rencontrer ? Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

