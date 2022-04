Vous avez tort, Monsieur Pasteur ! Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Vous avez tort, Monsieur Pasteur ! Dole, 24 juin 2022, Dole. Vous avez tort, Monsieur Pasteur ! Médiathèque Dole 2 Rue Bauzonnet Dole

2022-06-24 – 2022-06-24 Médiathèque Dole 2 Rue Bauzonnet

Dole Jura Dole Un spectacle nomade qui débute à 21h à la médiathèque de Dole. +33 3 84 72 11 22 Un spectacle nomade qui débute à 21h à la médiathèque de Dole. Médiathèque Dole 2 Rue Bauzonnet Dole

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Médiathèque Dole 2 Rue Bauzonnet Ville Dole lieuville Médiathèque Dole 2 Rue Bauzonnet Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Vous avez tort, Monsieur Pasteur ! Dole 2022-06-24 was last modified: by Vous avez tort, Monsieur Pasteur ! Dole Dole 24 juin 2022 Dole Jura

Dole Jura