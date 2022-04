Vous avez Renk’art à Lasécu ! Lasécu Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vous avez Renk’art à Lasécu ! Lasécu, 30 avril 2022, Lille. Vous avez Renk’art à Lasécu !

du samedi 30 avril au dimanche 1 mai à Lasécu

**Retrouvons nous à l’occasion de la 12ème édition du Renk’art de Lasécu les 30 avrils et 1er mai 2022 de 14h à 19h.** ART Shop : livres d’artistes, gravures, sérigraphies, monotypes, dessins, sculptures, photos, céramiques… un week-end 100% créations ! Avec : Amose, l’Ardente, Atelier 38 – Pierre Bolide, Ingrid Bouttaz, Stéphane Bruneau, Chicken, Mimi The Clown, François Daumerie, Julie Daleyden, Agnès Dumas, Jean-Pierre Duplan, Philippe Glad, Graphikstreet, Audrey Keller, Maxicat, Delphine Phan, Pauline Plizza, Sabordage, Middy Sebolavy, Paola Tanchis, et d’autres à venir… ! L’occasion de faire une bonne action pour l’association ADSF – Agir pour la santé des femmes! Un point de collecte de produits d’hygiène sera à votre disposition. Shampoing, dentifrice, protection intime, gel douche, mouchoir,… serviront à la confection de kits à l’attention des femmes que l’association rencontre. Pensez à retirer avant de vous rendre sur place, paiement en chèque et espèces uniquement ! Lasécu – 26 rue Bourjembois – 59800 Lille Fives [www.artotheque-lasecu.org](http://www.artotheque-lasecu.org) – [http://lasecu.org](http://lasecu.org) 03 20 47 05 38 – [contact@lasecu.org](mailto:contact@lasecu.org) Rendez-vous les samedi 30 avril et dimanche 1er mai pour la #12ème édition du Renk’art à Lasécu Lasécu 26 rue Bourjembois 59800 Lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lasécu Adresse 26 rue Bourjembois 59800 Lille Ville Lille lieuville Lasécu Lille Departement Nord

Lasécu Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Vous avez Renk’art à Lasécu ! Lasécu 2022-04-30 was last modified: by Vous avez Renk’art à Lasécu ! Lasécu Lasécu 30 avril 2022 Lasécu Lille lille

Lille Nord