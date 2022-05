Vous avez le feu vert ! Atelier autour du bois de chauffage Commana Commana Catégories d’évènement: 29450

Commana

Vous avez le feu vert ! Atelier autour du bois de chauffage Commana, 19 juillet 2022, Commana. Vous avez le feu vert ! Atelier autour du bois de chauffage Moulin de Kerouat D764 Commana

2022-07-19 – 2022-07-19 Moulin de Kerouat D764

Commana 29450 Découvrons les différentes essences de bois et leurs propriétés pour le feu. De la confection des fagots à la fente des bûches, les différentes étapes de séchage et de stockage de bois, et différentes manières d’allumer un feu (percussion, combustion, friction). Nous étudierons également le véritable impact environnemental du feu de bois et comment réduire au maximum son bilan carbone avec des petites astuces toutes simples ! Découvrons les différentes essences de bois et leurs propriétés pour le feu. De la confection des fagots à la fente des bûches, les différentes étapes de séchage et de stockage de bois, et différentes manières d’allumer un feu (percussion, combustion, friction). Nous étudierons également le véritable impact environnemental du feu de bois et comment réduire au maximum son bilan carbone avec des petites astuces toutes simples ! Moulin de Kerouat D764 Commana

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 29450, Commana Autres Lieu Commana Adresse Moulin de Kerouat D764 Ville Commana lieuville Moulin de Kerouat D764 Commana Departement 29450

Commana Commana 29450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/commana/

Vous avez le feu vert ! Atelier autour du bois de chauffage Commana 2022-07-19 was last modified: by Vous avez le feu vert ! Atelier autour du bois de chauffage Commana Commana 19 juillet 2022 29450 Commana

Commana 29450