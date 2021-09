Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Vous avez le bonjour de… Robert Desnos Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Vous avez le bonjour de… Robert Desnos Buis-les-Baronnies, 1 octobre 2021, Buis-les-Baronnies. Vous avez le bonjour de… Robert Desnos 2021-10-01 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-01 00:00:00 00:00:00 Salle des fêtes La Palun Lapalun

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 12 12 Évocation théâtrale de le destinée de Robert Desnos, Poète et Résistant.

Texte établi par Serge Pauthe, joué et mis en scène par le collectif artistique. Une création du Théâtre des Habitants. +33 6 37 03 80 64 https://www.letheatredeshabitants.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Salle des fêtes La Palun Lapalun Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.26303#5.26332