Vous avez dit parc? Musée national et domaine du château de Pau, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Pau.

Vous avez dit parc?

du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet à Musée national et domaine du château de Pau

Vous avez dit parc ? ——————– ### _**Une journée de découverte dans les jardins du château de Pau , pour les centres de loisirs**_ ### _**A travers une exposition, un rallye et des ateliers sur la biodiversité, venez :**_ ### _**- Découvrir les jardins, leur mode de gestion et leur histoire**_ ### _**- Apprendre à reconnaitre la faune et la flore, les arbres remarquables des jardins**_ ### _**- Créer une oeuvre unique**_ * **Description de l’évènement** Les Francas des Pyrénées-Atlantiques participent depuis 2006 aux portes du temps au château de Pau, soit plus de 8250 enfants participants depuis cette première opération. Ce projet a été depuis le début construit en coopération avec l’équipe du château et des partenaires variés selon le thème choisi collectivement.Chaque année, le projet a été réfléchi au regard de l’actualité du site patrimonial, des savoir-faire repérés et des attentes des publics accueillis. Le collectif d’organisation a choisi pour cette nouvelle édition « C’est mon patrimoine ! », de s’appuyer sur l’exposition « Vous avez dit parc ? ». La thématique générale de l’exposition est la nature, la biodiversité et les nouvelles pratiques de gestion des parcs et jardins. Cette découverte du patrimoine naturel ne se situe pas dans une logique de reconstitution historique, mais dans une approche pluridisciplinaire de découverte de l’environnement faunistique et floristique du parc (classé Natura 2000) et domaine du château de Pau et de compréhension des impacts de l’activité humaine. Aussi, afin d’encourager la création, l’observation et la démarche scientifique chez l’enfant de 8 ans et plus, nous avons fait le choix de faire appel à différents spécialistes ou professionnels, artistes, naturalistes, médiateurs scientifiques, pour la conduite des différents ateliers. Nous profitons également du parc pour organiser un parcours de géocaching et d’une visite commentée de l’exposition ouverte d’avril à septembre 2021. * **Déroulement d’une journée** _9h30:_ Accueil des participants _10h00-11h30 :_ Parcours rallye-géocaching dans les jardins du château _11h30-13h00:_ Pause repas _13h00-14h00_: Visite commentée de l’exposition » Vous avez dit parc ? » _14h00-16h00:_ Ateliers de 2 heures au choix : – Atelier « Peinture végétale » ou – Atelier « Botanistes en herbe » ou – Atelier « Invisible biodiversité » ou – Atelier « Insectes : monstres minuscules! » _16h30 :_ Pause goûter En espérant vous retrouver nombreux, pour partager avec nous une journée très enrichissante !

Tarifs : Gratuité pour les adhérents aux Francas et 1 euro/enfant pour les non-adhérents

10 journées de grands jeux et ateliers pour les centres de loisirs – A la découverte de la faune et la flore du parc du domaine du château de Pau en s’amusant et en acquérant des savoir-faire inédits

Musée national et domaine du château de Pau rue du château, Pau, 64000, Nouvelle-Aquitaine Pau Pyrénées-Atlantiques



2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T17:00:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-26T09:30:00 2021-07-26T17:00:00;2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T09:30:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T09:30:00 2021-07-30T17:00:00