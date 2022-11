Vous avez dit bizarre ? Plazac Plazac Catégories d’évènement: Dordogne

Plazac

Vous avez dit bizarre ? Plazac, 4 décembre 2022, Plazac. Vous avez dit bizarre ?

Cordestieux Salle polyvalente Plazac Dordogne Salle polyvalente Cordestieux

2022-12-04 – 2022-12-04

Salle polyvalente Cordestieux

Plazac

Dordogne Plazac Coup de Gigot et autres histoires à faire peur de l’écrivain gallois Roald DAHL (1916-1990). Ce grand écrivain est à la fois un magicien et un habile manipulateur ; il allie l’art du suspense à une forme de cruauté absurde qui passe l’humanité au scalpel. Personne ne ressort intact après avoir dégusté ce délicieux potage empoisonné qu’est l’œuvre de Roald DAHL. Réservation obligatoire Coup de Gigot et autres histoires à faire peur de l’écrivain gallois Roald DAHL (1916-1990). Réservation obligatoire. Salle polyvalente Cordestieux Plazac

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Plazac Autres Lieu Plazac Adresse Plazac Dordogne Salle polyvalente Cordestieux Ville Plazac lieuville Salle polyvalente Cordestieux Plazac Departement Dordogne

Plazac Plazac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plazac/

Vous avez dit bizarre ? Plazac 2022-12-04 was last modified: by Vous avez dit bizarre ? Plazac Plazac 4 décembre 2022 Cordestieux Salle polyvalente Plazac Dordogne Dordogne Plazac

Plazac Dordogne