Médiathèque d’Ornon, le samedi 16 octobre à 15:00

Rejoignez-nous pour cet atelier destiné à un public parent/enfant (6 – 8 ans) —————————————————————————– ### Atelier où les bibliothécaires présenteront le travail de désherbage des collections de documents. Les participants liront 5 albums et ensuite choisiront ceux qu’ils ne veulent pas conserver dans le fonds. Ils liront pour finir l’album qu’ils ont le moins apprécié.

Gratuit sur réservation

On vous apprend à désherber…des livres !

