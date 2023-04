Août : Sortie crépusculaire sur la Réserve naturelle du Pinail Beauregard, 2 août 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Laissez-vous guider sur la réserve naturelle dans un ambiance particulière… Partez sur le sentier de découverte du Pinail à la nuit tombée. Accompagné d’un guide, écoutez la faune nocturne qui se réveille.

Rendez vous à 21h (Attention, les horaires sont susceptibles de changer entre juillet et août !) au chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Tenues adaptées aux conditions météo et lampe indispensable (chaussures de marche et chapeau recommandées). Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.

Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires (Bientôt disponible). Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org).

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 22:00:00. .

Beauregard Réserve Naturelle du Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be guided through the nature reserve in a special atmosphere? Go on the discovery trail of Pinail at nightfall. Accompanied by a guide, listen to the nocturnal fauna that wakes up.

Meet at 9pm (Beware, times are likely to change between July and August!) at the reception chalet of the Pinail Nature Reserve in Vouneuil-sur-Vienne. You must wear clothes adapted to the weather conditions and a lamp is essential (walking shoes and hat recommended). Bicycles and dogs are not allowed, even if kept on a leash.

Free outing. Registration required (available soon). Information from GEREPI at 05 49 02 33 47 or at [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Déjese guiar por la reserva natural en un ambiente especial? Emprenda el sendero de descubrimiento de Pinail al anochecer. Acompañado por un guía, escuche a la fauna nocturna que se despierta.

Cita a las 21:00 (¡tenga en cuenta que los horarios pueden cambiar entre julio y agosto!) en el chalet de recepción de la Reserva Natural de Pinail, en Vouneuil-sur-Vienne. Es imprescindible llevar ropa adecuada para el tiempo y una linterna (se recomienda calzado de senderismo y sombrero). No se admiten bicicletas ni perros, ni siquiera con correa.

Excursión gratuita. Inscripción obligatoria (disponible próximamente). Para más información, diríjase a GEREPI en el 05 49 02 33 47 o en [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Lassen Sie sich in einer besonderen Atmosphäre durch das Naturschutzgebiet führen? Begeben Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit auf den Entdeckungspfad von Le Pinail. In Begleitung eines Führers hören Sie, wie die nächtliche Fauna erwacht.

Treffpunkt ist um 21 Uhr (Achtung, die Zeiten können sich zwischen Juli und August ändern!) an der Empfangshütte des Naturreservats Pinail in Vouneuil-sur-Vienne. Dem Wetter angepasste Kleidung und Lampe erforderlich (Wanderschuhe und Hut empfohlen). Fahrräder und Hunde sind verboten, auch wenn sie an der Leine gehalten werden.

Der Ausflug ist kostenlos. Anmeldung erforderlich (Demnächst verfügbar). Informationen bei GEREPI unter 05 49 02 33 47 oder unter [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP