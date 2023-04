Juillet : Découverte de la réserve du Pinail Beauregard, 10 juillet 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail : libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… Au travers de mini ateliers, à faire en famille, vous serez les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des landes et mares du Pinail.

Rendez vous à 9h30 au Chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Tenues adaptées aux conditions météo (chaussures de marche recommandées). Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.

Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires (Bientôt disponible). Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes)..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 11:30:00. .

Beauregard Réserve Naturelle du Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



During a walk, learn to recognize the biodiversity of the Pinail: dragonflies, frogs, carnivorous plants, birds? Through mini workshops, to be done with the family, you will be the actors of an original discovery while exploring the history of the moors and ponds of Pinail.

Meet at 9:30 am at the Chalet d’accueil of the Réserve naturelle du Pinail in Vouneuil-sur-Vienne. Suitable clothing for the weather conditions (walking shoes recommended). Bicycles and dogs are not allowed, even if kept on a leash.

Free outing. Registration required (available soon). Information from GEREPI at 05 49 02 33 47 or at [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Accessible to people with reduced mobility accompanied by two adults (loan of joëlettes).

Durante un paseo, aprenda a reconocer la biodiversidad del Pinail: libélulas, ranas, plantas carnívoras, aves.. A través de mini talleres, para realizar en familia, serán los actores de un original descubrimiento mientras exploran la historia de los páramos y estanques del Pinail.

Cita a las 9:30 h en el Chalet d’accueil de la Reserva Natural de Pinail, en Vouneuil-sur-Vienne. Vístase de acuerdo con las condiciones meteorológicas (se recomienda calzado de senderismo). No se admiten bicicletas ni perros, ni siquiera con correa.

Excursión gratuita. Inscripción obligatoria (disponible próximamente). Para más información, diríjase a GEREPI en el 05 49 02 33 47 o en [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Accesible a personas con movilidad reducida acompañadas de dos adultos (préstamo de joëlettes).

Bei einem Spaziergang lernen Sie, die Artenvielfalt von Pinail zu erkennen: Libellen, Frösche, fleischfressende Pflanzen, Vögel? In Mini-Workshops, die Sie mit der ganzen Familie durchführen können, werden Sie zu Akteuren einer originellen Entdeckung und erforschen gleichzeitig die Geschichte der Heiden und Teiche von Le Pinail.

Treffpunkt: 9:30 Uhr am Empfangshäuschen des Naturreservats Pinail in Vouneuil-sur-Vienne. Dem Wetter angepasste Kleidung (Wanderschuhe empfohlen). Fahrräder und Hunde sind verboten, auch wenn sie an der Leine gehalten werden.

Der Ausflug ist kostenlos. Anmeldung erforderlich (Demnächst verfügbar). Informationen bei GEREPI unter 05 49 02 33 47 oder unter [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität in Begleitung von zwei Erwachsenen (Ausleihe von Joëletten).

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP