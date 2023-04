Papillons et papillonades au Pinail Beauregard, 9 juillet 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Au détour d’une balade entre landes et mares, apprenez à reconnaître ces petits insectes colorés qui papillonnent au grés des vents. Ils vous dévoileront leurs us et coutumes pour se reproduire, échapper aux prédateurs, se gaver de nectar, etc.

Rendez vous à 10h au Chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Tenues adaptées aux conditions météo (chaussures de marche recommandées). Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.

Sortie gratuite. Inscriptions obligatoires (Bientôt disponible). Renseignements auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes)..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 12:30:00. .

Beauregard Réserve Naturelle du Pinail

Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



During a walk between moors and ponds, learn to recognize these small colored insects that flutter in the wind. They will reveal their habits and customs to reproduce, escape predators, gorge themselves on nectar, etc.

Meet at 10am at the Chalet d’accueil of the Pinail Nature Reserve in Vouneuil-sur-Vienne. Suitable clothing for the weather conditions (walking shoes recommended). Bicycles and dogs are not allowed, even on a leash.

Free outing. Registration required (available soon). Information from GEREPI at 05 49 02 33 47 or at [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Accessible to people with reduced mobility accompanied by two adults (loan of joëlettes).

En un paseo por los páramos y estanques, aprenda a reconocer a estos pequeños insectos de colores que revolotean al viento. Te desvelarán sus hábitos y costumbres para reproducirse, escapar de los depredadores, atiborrarse de néctar, etc.

Encuentro a las 10 h en el Chalet d’accueil de la Reserva Natural de Pinail, en Vouneuil-sur-Vienne. Vístase de acuerdo con las condiciones meteorológicas (se recomienda calzado de senderismo). No se admiten bicicletas ni perros, ni siquiera con correa.

Excursión gratuita. Inscripción obligatoria (disponible próximamente). Información en GEREPI, 05 49 02 33 47 o en [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Accesible a personas con movilidad reducida acompañadas de dos adultos (préstamo de joëlettes).

Bei einem Spaziergang zwischen Heide und Tümpeln können Sie diese kleinen, farbenfrohen Insekten erkennen, die im Wind flattern. Sie werden Ihnen ihre Sitten und Gebräuche verraten, um sich zu vermehren, Fressfeinden zu entgehen, sich mit Nektar vollzustopfen und vieles mehr.

Treffpunkt: 10 Uhr an der Empfangshütte des Naturreservats Pinail in Vouneuil-sur-Vienne. Dem Wetter angepasste Kleidung (Wanderschuhe empfohlen). Fahrräder und Hunde sind verboten, auch wenn sie an der Leine gehalten werden.

Der Ausflug ist kostenlos. Anmeldung erforderlich (Demnächst verfügbar). Informationen bei GEREPI unter 05 49 02 33 47 oder unter [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität in Begleitung von zwei Erwachsenen (Ausleihe von Joëletten).

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP