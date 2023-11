Marché de Noël Voulon, 8 décembre 2023, Voulon.

Voulon,Vienne

A partir de 18h00 à la salle de Fêtes.

Présence du Père Noël.

Tombola.

Foodtruck italien..

2023-12-08

Voulon 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 6:00 pm at the Salle de Fêtes.

Santa Claus will be present.

Tombola.

Italian foodtruck.

A partir de las 18.00 horas en la Salle de Fêtes.

Papá Noel estará presente.

Tómbola.

Foodtruck italiano.

Ab 18.00 Uhr in der Salle de Fêtes.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Tombola.

Italienischer Foodtruck.

