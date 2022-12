UTOPIA – Comédie Musicale VOULEZ-VOUS ORLEANS – Spectacle & Diner, 17 juin 2022, Ingré.

UTOPIA – Comédie Musicale 17 juin 2022 – 14 février 2023 VOULEZ-VOUS ORLEANS – Spectacle & Diner

Réservation sur www.voulez-vous.fr (à partir de 39 euros)

La Comédie Musicale… déjantée ! handicap moteur mi

VOULEZ-VOUS ORLEANS – Spectacle & Diner 20 bis rue Emilie Leconte 45140 Ingré Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire

Aux confins d’un monde sans frontières où s’entremêlent réel, virtuel et imaginaire, Zoé se perd… et ne distingue plus le rêve de la réalité !

Les yeux rivés sur son écran, Zoé navigue toute la journée dans un univers de rêves et de chimères… Difficile de s’en défaire ! Le streaming et les réseaux sociaux, tout ça c’est bien beau, mais dans la vraie vie impossible de zapper ou de rejouer la partie. Alors quand tout déraille, une seule chose à faire pour retourner dans l’imaginaire : appuyer vite sur le bouton vert !

Un délicieux repas de fête et un after-show animé !

Vous organisez une soirée en amoureux, entre amis ou avec vos collègues ? Faites le plein de bonne humeur, de folie et de fête grâce à notre comédie musicale Utopia pleine de rebondissements ! Oubliez le stress du travail et du quotidien et laissez-vous emporter par ce show humoristique et musical inédit. Au travers des aventures désopilantes de Zoé et Aticus, évadez-vous dans un univers loufoque, drôle, riche en surprises et performances scéniques originales.

La comédie musicale fantasmagorique idéale pour déconnecter

Avec son spectacle de comédie musicale Utopia, Voulez-Vous n’a qu’une idée en tête : vous faire plaisir et vous détendre. Pour cela, nos artistes ont plus d’un tour dans leur sac ! Sur une scénographie originale, les aventures de l’héroïne sont l’occasion de tableaux de danse, de chant et d’acrobaties teintés d’humour et d’émotions. Nos artistes expérimentés auront à cœur de vous épater, de vous impressionner et de vous faire rire par la qualité de leurs performances et interprétations. Leur implication et leur enthousiasme communicatif ne laissera personne indifférent !

Une formule dîner – comédie musicale – aftershow pour profiter à 100% de votre soirée !

L’avantage de cette soirée comédie musicale est qu’elle vous permet de profiter d’un dîner délicieux sur place, avant le spectacle. Vous apprécierez des mets savoureux arrosés de bon vin, et servis par une équipe aux petits soins. Le show commence dès le dîner avec des surprises… à venir découvrir sur place ! Après le dessert, le spectacle se poursuit sur scène : place à notre comédie musicale moderne pleine de péripéties. Une fois le spectacle terminé, la fête se prolonge dans la salle, en musique et dans la convivialité le temps d’un after-show animé et joyeux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T19:45:00+02:00

2023-02-14T23:59:00+01:00