Randonnée Terrain municipal, 2 juillet 2023, Voulême.

3 parcours : 5, 6 et 12 kms.

Départ entre 8h30 et 9h30

Départ – Café / Mi-parcours ravitaillement / Arrivée – apéro.

Terrain municipal

Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



3 courses: 5, 6 and 12 kms.

Departure between 8:30 and 9:30 am

Start – Coffee / Halfway point – refreshment / Finish – aperitif

3 recorridos: 5, 6 y 12 kms.

Salida entre las 8:30 y las 9:30 am

Salida – Café / Avituallamiento a mitad de camino / Llegada – Aperitivo

3 Strecken: 5, 6 und 12 kms.

Start zwischen 8:30 und 9:30 Uhr

Start – Kaffee / Mitte der Strecke Verpflegung / Ziel – Aperitif

