Un voyage dans l’imaginaire occitan…rattrapés par notre culture, nous chantons l’Albigeois, le Quercy et le Rouergue autravers d’histoires de révolte, d’amour, de tromperie…Un tissage des timbres de la voix et de la cornemuse…mélange de la voix et de la boha, cornemuse des Landes. L’instrument dateraitdu XVIe siècle. Celle utilisée est particulière car la partie mélodique est séparéeen deux tuyaux et permet la création d’accords de trois notes , le bourdon étanttoujours présent. Pascale Cabanel : voixFabrice Rougier : boha *source : événement [Votz e boha, chants occitans](https://agendatrad.org/e/35774) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

