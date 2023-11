Réunion d’infos santé Votre réunion d’infos santé Bersac-sur-Rivalier Catégories d’Évènement: Bersac-sur-Rivalier

Haute-Vienne Réunion d’infos santé Votre réunion d’infos santé Bersac-sur-Rivalier, 9 novembre 2023, Bersac-sur-Rivalier. Réunion d’infos santé Jeudi 9 novembre, 14h30 Votre réunion d’infos santé Votre réunion info santé à Bersac-sur-Rivalier En partenariat avec l’Association des anciens exploitants de la Haute-Vienne, la MSA du Limousin et l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires) organisent une réunion info santé : Jeudi 9 Novembre 2023 – De 14h30 à 16h30 à la Salle Polyvalente du village de vacances 16 Rue de Font Ardent – 87370 BERSAC-SUR-RIVALIER Au programme : Présentation de l’ASEPT et de ses ateliers sous-forme de jeux (bien-être, nutrition)

et de ses ateliers sous-forme de jeux (bien-être, nutrition) Intervention du service d’ Action Sanitaire et Sociale de la MSA du Limousin

Découverte de l’application ICOPE, conçue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) visant à expérimenter une nouvelle approche préventive des soins. Un pot de l’amitié viendra clôturer cette rencontre. Entrée gratuite et ouverte à tous, venez nombreux ! Votre réunion d’infos santé 16 Rue de Font Ardent 87370 BERSAC-SUR-RIVALIER Bersac-sur-Rivalier 87370 Salle Polyvalente du village de vacances Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T14:30:00+01:00 – 2023-11-09T16:30:00+01:00

2023-11-09T14:30:00+01:00 – 2023-11-09T16:30:00+01:00 Santé Prévention santé Détails Catégories d’Évènement: Bersac-sur-Rivalier, Haute-Vienne Autres Lieu Votre réunion d'infos santé Adresse 16 Rue de Font Ardent 87370 BERSAC-SUR-RIVALIER Ville Bersac-sur-Rivalier Departement Haute-Vienne Lieu Ville Votre réunion d'infos santé Bersac-sur-Rivalier latitude longitude 46.082369;1.426546

Votre réunion d'infos santé Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bersac-sur-rivalier/