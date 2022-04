“Votre rendez-vous environnement” cité Racine au Marin le 13 Avril 2022, ateliers fresque du climat, océane, et renaissance écologique Cité SMHLM Racine Le Marin Longué-Jumelles Catégories d’évènement: Longué-Jumelles

Maine-et-Loire

“Votre rendez-vous environnement” cité Racine au Marin le 13 Avril 2022, ateliers fresque du climat, océane, et renaissance écologique Cité SMHLM Racine Le Marin, 13 avril 2022, Longué-Jumelles. “Votre rendez-vous environnement” cité Racine au Marin le 13 Avril 2022, ateliers fresque du climat, océane, et renaissance écologique

Cité SMHLM Racine Le Marin, le mercredi 13 avril à 08:00

Journée de sensibilisation tous publics et avec les enfants des centres aérés du Marin, avec la présentation de la fresque du climat quiz, la fresque océane, la fresque de la renaissance écologique et un atelier de sensibilisation à l’utilisation des plantes médicinales.

Entrée libre

“Votre rendez-vous environnement” cité Racine au Marin le 13 Avril 2022, ateliers fresque du climat, océane, et renaissance écologique Cité SMHLM Racine Le Marin Cité Racine 97290 Le Marin Martinique Longué-Jumelles Longué Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T08:00:00 2022-04-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longué-Jumelles, Maine-et-Loire Autres Lieu Cité SMHLM Racine Le Marin Adresse Cité Racine 97290 Le Marin Martinique Ville Longué-Jumelles lieuville Cité SMHLM Racine Le Marin Longué-Jumelles Departement Maine-et-Loire

Cité SMHLM Racine Le Marin Longué-Jumelles Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longue-jumelles/

“Votre rendez-vous environnement” cité Racine au Marin le 13 Avril 2022, ateliers fresque du climat, océane, et renaissance écologique Cité SMHLM Racine Le Marin 2022-04-13 was last modified: by “Votre rendez-vous environnement” cité Racine au Marin le 13 Avril 2022, ateliers fresque du climat, océane, et renaissance écologique Cité SMHLM Racine Le Marin Cité SMHLM Racine Le Marin 13 avril 2022 Cité SMHLM Racine Le Marin Longué-Jumelles Longué-Jumelles

Longué-Jumelles Maine-et-Loire