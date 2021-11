Votre prochaine destination est au salon du voyage Parc des expositions, 8 janvier 2022, Le Sequestre.

**Cette année encore, le Salon du voyage offre plus de cent destinations différentes, en France et à l’étranger. Samedi 8 janvier de 10h à 18h au parc des expositions.** Sur place, de nombreux spécialistes (professionnels et institutionnels du tourisme) seront présents pour partager des expériences originales, conseiller et accompagner les visiteurs dans leurs recherches mais aussi leur permettre de dénicher des bonnes affaires exclusives. Animations festives, jeux concours et conférences seront aussi de la partie pour donner aux visiteurs un avant-goût de leurs futures vacances. Conférences : * 10h30 – Afrique du sud : la route des grands fauves * 11h30 – La planète sans escale au départ de Toulouse ! * 14h00 – USA : il était une fois dans l’ouest * 15h30 Pérou : le berceau de la civilisation inca * 17h00 USA : de l’effervescence de times square à la maison blanche * Danses et initiations country 15h et 16h30 Samedi 8 janvier de 10h à 18h au parc des expositions. Entrée gratuite, restauration sur place. Plus d’infos : chauchard-evasion.fr

Depuis trois ans ans, ce rendez-vous organisé par « Chauchard évasion » est devenu un événement incontournable pour les personnes à la recherche de séjours et d’activités.

