Romainville visioconférence zoom Romainville Votre première session APPEE visioconférence zoom Romainville Catégorie d’évènement: Romainville

Votre première session APPEE visioconférence zoom, 15 avril 2021-15 avril 2021, Romainville. Votre première session APPEE

du jeudi 15 avril au jeudi 14 octobre à visioconférence zoom

Suite à votre inscription, vous pourrez choisir une date d’entrée pour votre première session. Tous les mois, APPEE s’agrandit ! Rejoignez-nous pour travailler sur votre recherche d’emploi en équipe. Dans un cadre de bienveillance, de respect et sans obligations. L’accompagnement collectif APPEE agit en complément de votre accompagnement individuel avec votre conseiller. C’est gratuit, cela n’impacte pas vos aides. Vous habitez Est Ensemble et vous êtes en recherche d’emploi ? Profitez-en :)

Inscription à la formation APPEE sur appee.fr

Calendrier des entrées en formation visioconférence zoom Romainville Romainville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-15T13:30:00 2021-04-15T15:30:00;2021-05-20T13:30:00 2021-05-20T15:30:00;2021-06-10T13:30:00 2021-06-10T15:30:00;2021-07-08T13:30:00 2021-07-08T15:30:00;2021-08-26T13:30:00 2021-08-26T15:30:00;2021-09-16T13:30:00 2021-09-16T15:30:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Romainville Autres Lieu visioconférence zoom Adresse Romainville Ville Romainville