Vous vous interrogez sur la faisabilité d’un projet de mobilité à l’international venez nous rencontrez! Nous vous présenterons les dispositifs, les formations, les différentes opportunités, les offres d’emploi…

Entrés libre et gratuite

Notre Référente Mobilité Internationale vous recevra sans RDV au sein de notre Agence pour échanger sur notre offre de service sur la Mobilité Internationale. Pôle-emploi Brive Marquisie Rue Ernest Comte 19100 Brive-La-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Rivet Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T08:30:00 2022-05-31T13:00:00

