Corrèze

Espace des Trois Provinces, le mercredi 25 mai à 13:30

Votre Pôle-emploi vous présentera l’Offre de Mobilité Internationale sur un stand dédié au Forum de l’emploi à Brive. Vous vous interrogez sur la faisabilité d’un projet de mobilité à l’international venez nous rencontrez! Nous vous présenterons les dispositifs, les formations, les différentes opportunités, les offres d’emploi…

Entrée libre et gratuite

Durant le “Joli mois de l’Europe”, votre Pôle-emploi vous présentera l’Offre de Mobilité Internationale sur un stand dédié au Forum de l’emploi à Brive. Venez découvrir notre offre de service! Espace des Trois Provinces 8 Rue des Trois Provinces 19100 BRIVE Brive-la-Gaillarde Corrèze

Lieu Espace des Trois Provinces Adresse 8 Rue des Trois Provinces 19100 BRIVE Ville Brive-la-Gaillarde

