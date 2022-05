Votre parenthèse bien-être à travers la sylvothérapie, 20 juin 2022, .

Votre parenthèse bien-être à travers la sylvothérapie

2022-06-20 – 2022-06-20

EUR Et si on se donnait pour parenthèse pour soi durant les vacances ?

Vivre l’instant présent, prendre le temps de se poser, de s’ancrer et de respirer pleinement, c’est ce que vous propose Jennifer Heckel lors de sa sortie où le maître mot est le lâcher prise !

