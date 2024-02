VOTRE MENU DE LA SAINT-VALENTIN À L’AUBERGE LE NEZIL Saint-Lyphard, mercredi 14 février 2024.

VOTRE MENU DE LA SAINT-VALENTIN À L’AUBERGE LE NEZIL Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Menu Saint Valentin

Entrée

Encornet grillé à la plancha

Compotée de choux rouge

Romanesco et tuile de parmesan au graines de courge

ou

Filet de caille rôti

Jus aux groseilles, tatin d’oignons rouges et girolles sautées

—

Plats

Médaillon de lotte

Clafouti de butternut et betterave rôties, velouté au champagne

ou

Filet de canette

Purée d’olive à l’ail noir, croquettes de panais et vinaigrette passion

—

Assiette de fromages (supplément de 9€)

—

Dessert

Sphère façon pomme d’amour, coque chocolat blanc, crémeux pomme et insert framboise

Accord mets et vins sélectionnés par nos soins 1 verre 10€ / 2 verres 20€ / 3 verres 29€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Le Nézyl

Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@aubergelenezil.fr

L’événement VOTRE MENU DE LA SAINT-VALENTIN À L’AUBERGE LE NEZIL Saint-Lyphard a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire