Votre menu de la Saint-Valentin à l’Auberge Le Nezil Le Nézyl 44410 St lyphard St lyphard, mercredi 14 février 2024.

Votre menu de la Saint-Valentin à l’Auberge Le Nezil Menu Saint Valentin Entrée Encornet grillé à la plancha Compotée de choux rouge Romanesco et tuile de parmesan au graines de courge ou Filet de caille rôti Jus aux groseilles, tatin d’oig… Mercredi 14 février, 09h00 Le Nézyl 44410 St lyphard Menu adulte: 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Menu Saint Valentin

Entrée

Encornet grillé à la plancha

Compotée de choux rouge

Romanesco et tuile de parmesan au graines de courge

ou

Filet de caille rôti

Jus aux groseilles, tatin d’oignons rouges et girolles sautées

—

Plats

Médaillon de lotte

Clafouti de butternut et betterave rôties, velouté au champagne

ou

Filet de canette

Purée d’olive à l’ail noir, croquettes de panais et vinaigrette passion

—

Assiette de fromages (supplément de 9€)

—

Dessert

Sphère façon pomme d’amour, coque chocolat blanc, crémeux pomme et insert framboise

Accord mets et vins sélectionnés par nos soins 1 verre 10€ / 2 verres 20€ / 3 verres 29€

421960248-885952296869574-7228090640842860753-n-2583730

Le Nézyl 44410 St lyphard Le Nézyl 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aubergelenezil.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://auberge-le-nezyl-saint-lyphard.eatbu.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/votre-menu-de-la-saint-valentin-a-l-auberge-le-nezil-st-lyphard.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/421960248-885952296869574-7228090640842860753-n-2583730.jpg »}]

LOISIRS Y|AUBNEZIL|MENUSTVALENTIN