« Votre imagination n'a pas de frontières … prenez une bulle d'air frais » A la découverte de la bande dessinée francophone

Green Shoots International School, le vendredi 19 mars à 01:00

Green Shoots International School, le vendredi 19 mars à 01:00

Les Dalton ont été arrêtés ! Avec l’aide de différents personnages emblématiques du monde de la BD, les étudiants devront résoudre énigmes, quizz et challenges pour réussir à libérer les Dalton et remporter leur magot. Un jeu grandeur nature, pour petits et grands sur notre campus. Les apprenants seront amenés à découvrir et discuter avec Astérix, Kid Paddle, Capitaine Haddock, Spirou et bien d’autres – interprétés par les professeurs — et ainsi découvrir la diversité du monde de la BD francophone. Grâce à un quizz sur la Francophonie, nos étudiants découvriront également les rôles et l’importance de la Francophonie dans le monde.

Evénement réservé aux étudiants de notre école

« Libérez les Dalton! » Un escape game accompagné d'un quizz de connaissance générale sur la bande dessinée francophone.

2021-03-19T01:00:00 2021-03-19T03:30:00

