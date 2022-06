Votre été dans le Beau Jardin ! Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim

Votre été dans le Beau Jardin ! Truchtersheim, 25 juin 2022, Truchtersheim. Votre été dans le Beau Jardin !

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

2022-06-25 – 2022-09-03 Truchtersheim

Bas-Rhin EUR Découvrez l’été dans le Beau Jardin au travers de nos activités estivales ! La campagne s’offre à vous avec un programme varié proposé par l’Office de Tourisme : visites guidées à la ferme, sorties gourmandes en streetstepper, ateliers de bricolage, découverte du Beau Jardin à vélo, visites estivales avec un guide conférencier, après-midi à la ferme pour les petits, et balades au lever du soleil et à l’éveil de la nature… Pour petits et grands, vivez l’été dans le Beau Jardin ! Retrouvez le programme détaillé à l’accueil de l’office de tourisme ou sur www.ete2022.lebeaujardin.alsace +33 3 88 21 46 92 Découvrez l’été dans le Beau Jardin au travers de nos activités estivales ! La campagne s’offre à vous avec un programme varié proposé par l’Office de Tourisme : visites guidées à la ferme, sorties gourmandes en streetstepper, ateliers de bricolage, découverte du Beau Jardin à vélo, visites estivales avec un guide conférencier, après-midi à la ferme pour les petits, et balades au lever du soleil et à l’éveil de la nature… Pour petits et grands, vivez l’été dans le Beau Jardin ! Retrouvez le programme détaillé à l’accueil de l’office de tourisme ou sur www.ete2022.lebeaujardin.alsace Truchtersheim

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Truchtersheim Other Lieu Truchtersheim Adresse 4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin Ville Truchtersheim lieuville Truchtersheim Departement Bas-Rhin

Truchtersheim Truchtersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim/

Votre été dans le Beau Jardin ! Truchtersheim 2022-06-25 was last modified: by Votre été dans le Beau Jardin ! Truchtersheim Truchtersheim 25 juin 2022 4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Truchtersheim Bas-Rhin