La chorégraphe Mylène Benoit et la compagnie Contour Progressif ont imaginé le spectacle _Votre Danse_, un projet participatif qui interroge sur le pouvoir de la danse lorsqu’elle se pratique comme un acte collectif. Le spectacle sera nourri des danses, des chants, des fictions et de l’histoire de chacun des participants.

Entrée gratuite, réservation obligatoire

Dans le cadre du festival A Vous de Jouer ! assistez aux spectacles du projet participatif Votre Danse de la Cie Contour Progressif et de la chorégraphe Mylène Benoît avec des danseurs amateurs ! Salle des Fêtes Fives 91 rue de lannoy 59800 Lille Roubaix

