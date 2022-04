Votre collection haute en couleurs Muséum de Bordeaux – sciences et nature, 14 mai 2022 18:00, Bordeaux.

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Muséum de Bordeaux vous invite à vous émerveiller et vous interroger sur la multitude des couleurs présentes dans la nature.

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Muséum de Bordeaux vous invite à vous émerveiller et vous interroger sur la multitude des couleurs présentes dans la nature. Lors de votre visite, allez à la rencontre des médiateurs et de leurs anecdotes colorées. N’oubliez pas votre appareil photo ! Créez votre propre collection et partagez-la avec tous.

Expositions temporaires en cours : « Collectionner la nature » et « Nous et les autres ».

Fondé en 1791, le cabinet d’Histoire naturelle de Bordeaux figure parmi les plus anciennes collections publiques de France.

Il prend d’abord place sur les allées de Tourny dans l’ancien hôtel de l’Académie qu’il partage avec la galerie de tableaux, le musée lapidaire, la bibliothèque, l’école des beaux arts et un observatoire. Il sera ouvert au public en 1811.

En 1857, l’Hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure du Jardin public, sera acquis par la municipalité. L’édifice est largement transformé et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel établissement prendra alors le nom de Muséum d’histoire naturelle.

Les collections y sont présentées suivant l’objectif que se sont fixés les scientifiques : décrire, nommer et classer la nature, le vivant comme le monde minéral.

Le muséum agrandi et rénové du XXIème siècle a pour objectif de montrer comment notre regard sur la nature a évolué, d’hier à aujourd’hui, comment les acquisitions de connaissances nouvelles peuvent remettre en question nos représentations. Découvrir, s’étonner, s’émerveiller, s’interroger, partager, contribuer sont quelques uns des plaisirs auxquels le nouveau muséum vous convie.

Piéton : Par le Jardin public – entrées : Place Bardineau / Place du Champ de Mars / Cours de Verdun / rue d’Aviau / rue de la Course / Place Longchamps – Tram : B arrêt Quinconces / C arrêt Jardin public – Bus : 4-5N-15 arrêt Jardin public / 6 arrêt rue d’Aviau – Vélo : Stations Vcub à proximité – Voiture : Parking Auditorium / Parking Tourny / Parking Allée de Bristol

Pedestrian: By the Public Garden – entrances: Place Bardineau/ Place du Champ de Mars/ Cours de Verdun/ rue d’Aviau/ rue de la Course/ Place Longchamps – Tram: Quinconces stop/ C stop Public garden – Bus: 4-5N-15 stop Public garden/ 6 stop rue d’Aviau – Bike: Vcub Stations nearby – Car: Auditorium Parking/ Tourny Parking/ Bristol Driveway Parking Saturday 14 May, 18:00

Founded in 1791, the Bordeaux Natural History Office is one of the oldest public collections in France. It first takes place on the aisles of Tourny in the former hotel of the Academy which it shares with the gallery of paintings, the lapidary museum, the library, the school of fine arts and an observatory. It was opened to the public in 1811.

In 1857, the Hotel de Lisleferme, built in 1780 on the edge of the Public Garden, was acquired by the municipality. The building has been extensively transformed and refurbished. At the end of 1862, the collections were transferred and the new establishment was renamed the Natural History Museum. The collections are presented according to the objective set by the scientists: to describe, name and classify nature, the living as the mineral world.

The expanded and renovated museum of the 21st century aims to show how our gaze on nature has evolved, from yesterday to today, how the acquisition of new knowledge can challenge our representations.

Con motivo de la Noche de los Museos, el Museo de Burdeos le invita a maravillarse y a preguntarse sobre la multitud de colores presentes en la naturaleza. Durante su visita, vaya al encuentro de los mediadores y sus coloridas anécdotas. ¡No olvide su cámara! Crea tu propia colección y compártela con todos. Exposiciones temporales en curso: «Coleccionar la naturaleza» y «Nosotros y los demás».

Sábado 14 mayo, 18:00

5 place Bardineau – 33000 BORDEAUX 33000 Bordeaux Nouvelle-Aquitaine