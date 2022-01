Votation citoyenne à Ormes Ormes Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes, le dimanche 6 mars à 09:30

Le Jugement majoritaire est un nouveau mode de scrutin qui permet à chaque citoyen d’attribuer un jugement de valeur à chaque candidat : « excellent », « bien », « passable » ou même « à rejeter ». Le candidat qui obtient la meilleure médiane l’emporte. Je défends l’instauration du Jugement majoritaire pour toutes les élections en France et je vous propose de le tester en donnant votre avis sur chaque candidat en lice pour la présidentielle.

Entrée libre

Appliquons le Jugement majoritaire à la présidentielle 2022 Ormes Rue de la Poule Blanche Ormes Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T09:30:00 2022-03-06T11:30:00

