VOSTOK SESSION ————– PTR invite Radio Vostok à L’Usine pour une soirée 100% locale et célébrant la culture émergente. Une soirée de soutien assurément rock, avec au programme : des concerts, un dj-set, et des interviews en direct. ### RETRANSMISSION EN DIRECT Tous les concerts et interviews avec les artistes seront retransmis en direct sur les ondes de Radio Vostok. Pour nous écouter rendez-vous sur : – [Radio Vostok](https://radiovostok.ch/) – DAB+ Genève 215 MHZ Cet événement est subventionné par la Ville de Genève et organisé en collaboration avec Radio Vostok. ### ROXANE [Youtube](https://youtu.be/R494ZdwVgV0) Elle est l’étoile montante de la scène folk suisse. Tout le monde parle de sa voix envoûtante, qui rappelle Amy Winehouse et Lianne La Havas. Jeune auteure-compositrice-interprète genevoise de 20 ans, ses chansons Pop aux influences Soul et Rock sont faites de textes romantiques et introspectifs. Vous l’avez peut être vue à l’Epicentre, ou à Montreux (elle a fait partie des Swiss Rising Talents au festival Autumn of Music). Vous avez sans doutes entendu son premier single « What I Mean » sur les radios suisses. Sur scène, vous la retrouverez interprétant ses chansons seule avec sa guitare acoustique. A ne surtout pas rater. ### Panaviscope [Website](https://panaviscope.bandcamp.com/album/like-the-sun) Panaviscope est un multi-instrumentiste et artiste visuel, originaire de Genève. Artiste solo, il compose, chante et joue tous les instruments, distillant une pop électronique empreinte de légèreté, portée par des claviers aériens, dans laquelle on retrouve des influences rock, new-wave ou hip-hop. Ses influences vont de Pink Floyd à Air, de MGMT à Everything Everything, avec un soupçon de psychédélisme. Son premier album « Like The Sun » , sorti en novembre 2020, représente la bouillonnante scène musicale suisse, au carrefour de plusieurs cultures différentes. ### Leo Walden [Website](https://leowalden.bandcamp.com/album/votre-existence-est-un-d-sastre) Leo Walden, ex-chanteur du groupe Horla, joue une poésie rock héritée des grands groupes français, avec des textes au franc parlé teintés de profondeur et de légèreté. Un rock qui se chante entre potes, servi par une voix posée sur une musique aux muses vintages et modernes. Son dernier EP « Votre existence est un désastre » est sorti en novembre dernier. Sur scène, sa voix résonne entre les guitares grinçantes et une batterie qui claque. ### La Beba [Website](https://soundcloud.com/ocbeba) Pour clôturer la soirée en beauté, on invite LA BEBA membre du collectif Demgyalzzz, pour un DJ set qui va vous faire danser. Ses influences passent par le rap, l’afrobeat, la dancehall, le baile funk entre autres. Son univers ensoleillé et sa bonne humeur ne pourront que vous égayer pour cette fin de soirée. Djette active sur la scène locale genevoise, elle a déjà mixé au Motel, à l’Ecurie, à la Gravière et plus récemment dans le cadre du Festival Antigel.

