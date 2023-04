Vos vacances de printemps au Jardin des plantes Jardin des plantes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Vos vacances de printemps au Jardin des plantes Jardin des plantes, 22 avril 2023, Paris. Du samedi 22 avril 2023 au lundi 08 mai 2023 :

Pendant les vacances de printemps, venez vous aventurer parmi les fauves à la Grande Galerie de l’Évolution ou découvrir le quotidien des soigneurs à la Ménagerie ! De quoi ravir petits et grands. DES EXPOSITIONS QUI VOUS BROSSENT DANS LE SENS DU POIL : Félins : la nouvelle expo-événement Rawr ! La nouvelle exposition du Muséum sort les griffes. La famille des félins est l’une des plus représentées dans l’imagerie populaire, mais saviez-vous qu’elle comportait trente-huit espèces ? Cette exposition retrace l’histoire de ces animaux incroyables aux capacités fascinantes. Venez découvrir les ancêtres des félins, certaines espèces plutôt confidentielles, et découvrir les menaces qui pèsent sur leur survie. Grâce à des éléments interactifs, vous pourrez comprendre au mieux le fonctionnement du corps de ces animaux incroyables. De quoi intéresser les petits et les grands ! Grande Galerie de l’Évolution, de 10 à 13 €, tous les jours sauf le mardi et le 1er mai Mini-monstres : derniers jours ! Et si l’on pouvait rétrécir pour être de la taille d’une puce ? L’exposition Mini-Monstres vous propose, grâce à des jeux d’échelle surprenants, de découvrir le merveilleux monde du microscopique. Vous pourrez admirer de près des espèces insaisissables qui pourtant vivent avec nous au quotidien. Mouche, pou, moustique : ces espèces bien connues n’inspirent pas toujours de bons sentiments… Et pourtant, saviez-vous qu’elles étaient dotées de super-pouvoirs ? Aventurez-vous dans cette exposition à taille d’enfant pour tout savoir sur 7 espèces intrigantes ! DES ATELIERS ET RENCONTRES EN FAMILLE ! À l’occasion des vacances, venez au Jardin des Plantes pour vivre des moments uniques. Explorez l’univers des félins Au sein de l’exposition Félins, arrêtez-vous à “l’école des lionceaux” et participez au déroulement d’un conte qui transporte les enfants dans les aventures de Nuru, une petite lionne. Les 10 et 19 avril, puis du 22 avril au 8 mai, sauf le 1er mai, durée : 20 mn, dès 3 ans, inclus dans le billet d’entrée. Pour les enfants de 8 à 12 ans, venez découvrir l’histoire de la domestication du félin grâce à l’animation “Félins pour l’autre” ! Le 22 avril 2023, gratuit sur réservation en ligne, durée : 1 heure, dès 8 ans. Partez en famille à la découverte de la diversité des félins grâce à une visite ludique “dans les yeux des félins”. Pourquoi appelle-t-on un chat, un chat ? Pourquoi dit-on de certains qu’ils ont un œil de lynx ? Autant d’expressions qui seront prétexte à la découverte de ces fascinants animaux. Les 23, 28 et 30 avril puis le 5 et 7 mai, durée : 1 heure, dès 6 ans, 5 € en supplément de l’entrée Découvrez le quotidien des animaux Certains jours de la semaine, assistez au nourrissage des félins de la Ménagerie ! Une rencontre qui en impressionnera plus d’un dans la fauverie… Les lundis, mercredis, vendredis et dimanches sauf dimanches et jours fériés, à 17 h 30, les dimanches à 18 h, inclus dans la visite Les soigneurs de la Ménagerie racontent leur travail avec les animaux qui résident au Jardin des Plantes. Venez découvrir le casoar à casque, le tamarin lion-doré, le tapir malais ou encore l’orang-outan pour des vacances exotiques ! Les mercredis, week-ends et jours fériés, inclus dans la visite Jardin des plantes 57, rue Cuvier 75005 Paris Contact : https://www.mnhn.fr/fr/actualites/vos-vacances-de-printemps-au-jardin-des-plantes https://www.mnhn.fr/fr/actualites/vos-vacances-de-printemps-au-jardin-des-plantes

