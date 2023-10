Vos vacances de la Toussaint au musée de l’Homme Musée de l’Homme Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Les vacances arrivent ! Venez vous détendre en famille au Musée de l’Homme : de nombreuses activités vous y attendent.

Les animations pour les enfants

Les ateliers

Suivez les aventures de malicieux petits enfants qui vivaient au temps des mammouths et des félins à dents de sabre avec le conte « Ma maman n’est pas un mammouth ». Après cette rencontre poétique avec nos petits ancêtres, les enfants pourront laisser place à leur imagination et créer, à leur tour, les personnages de cette fabuleuse histoire.

Tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis pendant les vacances.

Du sable, des seaux, des pelles… Un chantier de fouilles a été reconstitué dans le musée. Les petits archéologues en herbe ont tout ce qu’il faut pour mener une enquête de terrain !

Tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis pendant les vacances.

Le bison est l’une des stars du bestiaire préhistorique ! Et s’il devenait l’un de vos modèles artistiques ? Après une découverte des modes de vie et des pratiques artistiques au Paléolithique, glissez-vous dans la peau des premiers artistes et réalisez votre propre gravure sur argile.

Tous les samedis, à 15h.

Et pour découvrir l’ensemble du bestiaire préhistorique, rendez-vous tous les dimanches à 16h pour une séance de « Ma science animée » !

Les rencontres avec les chercheurs

C’est à partir des années 1950 que le public découvre les images rupestres du Sahara. Des peintures et des gravures qui dévoilent un écosystème fertile et verdoyant, bien loin de celui que nous connaissons aujourd’hui. Jean-Loïc Le Quellec, directeur de recherche émérite à l’Institut des Mondes africains au CNRS, vous en dit plus dans une conférence.

Lundi 23 octobre, 18h.

Le car rapide sénégalais fait partie des objets emblématiques du Musée de l’Homme. Et pour cause : comment passer à côté de ce véhicule aux couleurs chatoyantes ? Alain Epelboin, médecin et anthropologue, nous dévoile tous les secrets de cet objet industriel du Nord mis au rebut puis transformé en un chef-d’œuvre de l’art populaire sénégalais.

Mercredi 25 octobre, 15h.

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

Contact : https://www.museedelhomme.fr/fr/vos-vacances-de-la-toussaint-au-musee-de-l-homme

© MNHN – J.-C. Domenech Spectacle « Ma maman n’est pas un mammouth » au musée de l’Homme