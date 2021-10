Izieu Maison d'Izieu Ain, Izieu Vos vacances d’automne à la Maison d’Izieu Maison d’Izieu Izieu Catégories d’évènement: Ain

### Différents formats de visite sont proposés : **– Visite accompagnée de la maison** en groupe constitué sur place avec un médiateur **– Visite individuelle de l’exposition permanente** qui présente le contexte historique de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, la justice pénale internationale et la construction de la mémoire. **– L’atelier visite pour les 8-13 ans** ### Nouveautés : **– Une nouvelle visite accompagnée de la maison à travers l’histoire de deux enfants de la Colonie d’Izieu** **– L’exposition temporaire franco-allemande** « Gurs 1940, expulsion et assassinat de la population juive du sud-ouest de l’Allemagne » pour la première fois en France. [Découvrir les différents formats de visite](https://www.memorializieu.eu/visiter/individuels-2/) [Horaires de visite, tarifs et réservation](https://www.billetweb.fr/visiter-la-maison-dizieu1) [Horaires d’ouverture](https://www.memorializieu.eu/informations-pratiques/horaires-douverture/) Découvrez les activités proposées à la Maison d’Izieu durant les vacances d’automne : atelier visite pour les 8-13 ans, exposition temporaire, visite accompagnée de la maison… Maison d’Izieu 70 route de lambraz Izieu Lambraz Ain

