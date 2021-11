Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Vos souvenirs autour de l’arbre de Noël à Sélestat Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Vos souvenirs autour de l’arbre de Noël à Sélestat Sélestat, 3 décembre 2021, Sélestat. Vos souvenirs autour de l’arbre de Noël à Sélestat Sélestat

2021-12-03 16:00:00 – 2021-12-03 19:00:00

Sélestat Bas-Rhin Dans l’esprit des collectes d’Archives privées, les Archives municipales lancent une campagne de collecte d’archives orales pour recueillir les souvenirs des Sélestadiens et Sélestadiennes. L’idée est de rassembler des pans de notre mémoire non écrite qui risque de disparaître si elle n’est pas recueillie. Nous avons tous des histoires à raconter, des anecdotes à transmettre, des moments heureux ou difficiles selon les époques. Les contributeurs pourront aider à écrire cette chronique pour commémorer le 500e anniversaire de la mention pour la mémoire collective. Inscriptions préalables obligatoires. Places limitées. Accès pour les personnes à mobilité réduite Les Archives municipales lancent une campagne de collecte d’archives orales pour recueillir les souvenirs des Sélestadiens et Sélestadiennes pour commémorer le 500e anniversaire de la mention pour la mémoire collective. +33 3 88 58 85 24 Dans l’esprit des collectes d’Archives privées, les Archives municipales lancent une campagne de collecte d’archives orales pour recueillir les souvenirs des Sélestadiens et Sélestadiennes. L’idée est de rassembler des pans de notre mémoire non écrite qui risque de disparaître si elle n’est pas recueillie. Nous avons tous des histoires à raconter, des anecdotes à transmettre, des moments heureux ou difficiles selon les époques. Les contributeurs pourront aider à écrire cette chronique pour commémorer le 500e anniversaire de la mention pour la mémoire collective. Inscriptions préalables obligatoires. Places limitées. Accès pour les personnes à mobilité réduite Sélestat

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat