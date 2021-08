La Farlède La Farlède LA FARLEDE, Var Vos soirées de l’été – Soirée Top FM avec Christian Vidal La Farlède La Farlède Catégories d’évènement: LA FARLEDE

La Farlède Var La Farlède Organisée par l’association des commerçants et professions libérales de La Farlède. De 18h à 20h : RDV pour une émission avec Christian Vidal en direct sur Top FM 88.6 ou Radiotopfm.fr

21h : Karaoké. lafarledeacaf@gmail.com +33 6 24 63 74 33 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

