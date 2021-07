La Farlède La Farlède LA FARLEDE, Var « Vos soirées de l’été » – Soirée spectacle La Farlède La Farlède Catégories d’évènement: LA FARLEDE

Var

« Vos soirées de l’été » – Soirée spectacle La Farlède, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, La Farlède. « Vos soirées de l’été » – Soirée spectacle 2021-07-31 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-31

La Farlède Var La Farlède Chaque semaine, La Farlède offrira une soirée avec animation musicale pour que chacun puisse, sous la douceur des platanes de la place de la Liberté, s’adonner au plaisir de se retrouver de façon conviviale. Soirée spectacle avec Panach’Cabaret. +33 4 94 27 85 85 http://www.lafarlede.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau

Détails Catégories d’évènement: LA FARLEDE, Var Autres Lieu La Farlède Adresse Ville La Farlède lieuville 43.16865#6.04322