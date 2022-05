Vos rendez-vous nature, rencontre artistique Morcenx-la-Nouvelle, 17 juillet 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Vos rendez-vous nature, rencontre artistique Morcenx-la-Nouvelle

2022-07-17 – 2022-07-17

Morcenx-la-Nouvelle 40110

EUR Rencontre avec les photographes Jean-Philippe et Cyrille Audinet : échanges sur la faune des Landes de Gascogne et sur la photographie animalière. Séance de dédicace. Avec la présence des Editions Confluences et Cairn.

Morcenx-la-Nouvelle

